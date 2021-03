மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 11 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் காவல் பார்வையாளர் நியமனம் + "||" + Elections for 11 constituencies in Salem district Appointment of Police Observer

