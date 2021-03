மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடி தொகுதி மக்களின் குரலுக்கு ஓடோடி வந்து பணியாற்றுவேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் முருகேசன் உறுதி + "||" + Paramakudi block To the voice of the people I will work DMK Candidate Murugesan confirmed

பரமக்குடி தொகுதி மக்களின் குரலுக்கு ஓடோடி வந்து பணியாற்றுவேன் தி.மு.க. வேட்பாளர் முருகேசன் உறுதி