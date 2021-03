மாவட்ட செய்திகள்

லால்குடி தொகுதி ஊட்டத்தூர் கிராமத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்படும் - தி.மு.க. வேட்பாளர் சவுந்தரபாண்டியன் உறுதி + "||" + Lalgudi block in Oottathur village Government Primary Health Center to be set up - DMK Candidate Saundarapandian confirmed

லால்குடி தொகுதி ஊட்டத்தூர் கிராமத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்கப்படும் - தி.மு.க. வேட்பாளர் சவுந்தரபாண்டியன் உறுதி