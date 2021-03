மாவட்ட செய்திகள்

சமுதாய மாற்றத்திற்காக அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளேன் - அரவக்குறிச்சி பா.ஜ.க. வேட்பாளர் கே.அண்ணாமலை பேச்சு + "||" + I am involved in politics for social change - Aravakurichi BJP Candidate K. Annamalai speech

சமுதாய மாற்றத்திற்காக அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளேன் - அரவக்குறிச்சி பா.ஜ.க. வேட்பாளர் கே.அண்ணாமலை பேச்சு