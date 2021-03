மாவட்ட செய்திகள்

அரகண்டநல்லூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம் முன்புவிவசாயிகள் திடீர் சாலை மறியல்வியாபாரிகள் தானியங்களை கொள்முதல் செய்ய மறுத்ததால் ஆத்திரம் + "||" + Before Arakandanalur Regulatory Sales Hall Farmers abrupt roadblock Anger as traders refused to buy grain

அரகண்டநல்லூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடம் முன்புவிவசாயிகள் திடீர் சாலை மறியல்வியாபாரிகள் தானியங்களை கொள்முதல் செய்ய மறுத்ததால் ஆத்திரம்