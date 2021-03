மாவட்ட செய்திகள்

விளவங்கோடு தொகுதியில் தீவிர பிரசாரம்: ஆயர், பங்குதந்தைகளை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டிய வேட்பாளர் சாமுவேல் ஜார்ஜ் + "||" + Intense campaign in Vilavankodu constituency: Samuel George, the candidate who met the pastor and the parishioners and rallied support

விளவங்கோடு தொகுதியில் தீவிர பிரசாரம்: ஆயர், பங்குதந்தைகளை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டிய வேட்பாளர் சாமுவேல் ஜார்ஜ்