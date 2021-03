மாவட்ட செய்திகள்

நல்லாட்சி தொடர்ந்து மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ இரட்டை இலைக்கு வாக்களியுங்கள் - நத்தம் விசுவநாதன் வேண்டுகோள் + "||" + Vote for the double leaf so that people can live happily following good governance - Natham Viswanathan request

நல்லாட்சி தொடர்ந்து மக்கள் மகிழ்ச்சியாக வாழ இரட்டை இலைக்கு வாக்களியுங்கள் - நத்தம் விசுவநாதன் வேண்டுகோள்