மாவட்ட செய்திகள்

திருநின்றவூர் அருகே காரில் பதுக்கி வைத்த 225 கிலோ குட்கா பறிமுதல்; 2 பேர் கைது + "||" + 225 kg of Gutka confiscated from car near Thiruninravur; 2 people arrested

திருநின்றவூர் அருகே காரில் பதுக்கி வைத்த 225 கிலோ குட்கா பறிமுதல்; 2 பேர் கைது