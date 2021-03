மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில், கடந்த ஓராண்டில் கொரோனாவுக்கு 468 பேர் பலி + "||" + In Salem district, 468 people have been killed by the corona in the past one year

