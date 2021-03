மாவட்ட செய்திகள்

‘சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாப்பு அரணாக அ.தி.மு.க. திகழ்கிறது’ - நத்தம் விசுவநாதன் பிரசாரம் + "||" + ‘The ADMK is a bulwark of protection for the minority population. Incorporates' - Natham Viswanathan campaign

‘சிறுபான்மை மக்களின் பாதுகாப்பு அரணாக அ.தி.மு.க. திகழ்கிறது’ - நத்தம் விசுவநாதன் பிரசாரம்