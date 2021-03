மாவட்ட செய்திகள்

போடி தொகுதியில் தீவிர பிரசாரம்: அ.தி.மு.க. ஆட்சி மீண்டும் அமைந்ததும் ரேஷன் பொருட்கள் வீடு தேடி வரும் - தேனி எம்.பி. ப.ரவீந்திரநாத் பேச்சு + "||" + Intense campaign in Bodi constituency: AIADMK When the regime is re-established, ration items will come in search of houses - Theni MP B. Ravindranath Speech

