மாவட்ட செய்திகள்

மூச்சுத்திணறலால் அவதிப்படும் காட்டு யானையை பிடித்து மரக்கூண்டில் அடைத்து தொடர் சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறையினர் ஏற்பாடு + "||" + Arrange to treat the wild elephant in a wooden cage

மூச்சுத்திணறலால் அவதிப்படும் காட்டு யானையை பிடித்து மரக்கூண்டில் அடைத்து தொடர் சிகிச்சை அளிக்க வனத்துறையினர் ஏற்பாடு