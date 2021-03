மாவட்ட செய்திகள்

தேவகோட்டையில் அரசு கலைக்கல்லூரி, பாலிடெக்னிக் அமைய முயற்சி மேற்கொள்வேன்; அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் தேர்போகி வி.பாண்டி தேர்தல் பிரசாரம் + "||" + I will try to set up a Government Arts College and Polytechnic in Devakottai; AMMK Candidate Therboki V. Pandey election campaign

தேவகோட்டையில் அரசு கலைக்கல்லூரி, பாலிடெக்னிக் அமைய முயற்சி மேற்கொள்வேன்; அ.ம.மு.க. வேட்பாளர் தேர்போகி வி.பாண்டி தேர்தல் பிரசாரம்