மாவட்ட செய்திகள்

குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1500 கிடைக்க இரட்டை இலைக்கு வாக்களியுங்கள்; ஒரத்தநாடு தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் பிரசாரம் + "||" + Vote for ADMK to get Rs.1500 per month for family heads; AIADMK in Orathanadu constituency Candidate Vaithilingam campaign

குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1500 கிடைக்க இரட்டை இலைக்கு வாக்களியுங்கள்; ஒரத்தநாடு தொகுதியில் அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் பிரசாரம்