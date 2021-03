மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையை அடுத்த நாஞ்சிக்கோட்டை ஊராட்சியில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன்; அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் அறிவுடைநம்பி வாக்குறுதி + "||" + I will take steps to set up a primary health center in the Nanjikottai panchayat next to Tanjore; ADMK candidate Arivudainambi

