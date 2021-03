மாவட்ட செய்திகள்

மீண்டும் அ.தி.மு.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன் மணிகண்டம் திருச்சியின் துணை நகரமாக மாறும்; அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் கு.ப.கிருஷ்ணன் வாக்குறுதி + "||" + Again the AIADMK govt rule Manikandam will become a subcity of Trichy ; ADMK candidate KP Krishnan

