மாவட்ட செய்திகள்

மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் முயற்சியில் என் தந்தை விட்டு சென்ற பணியை தொடர வாய்ப்பு தாருங்கள்; கை சின்னத்துக்கு வாக்குகள் கேட்டு வேட்பாளர் விஜய்வசந்த் பிரசாரம் + "||" + Give me the opportunity to continue the work that my father left behind in an effort to improve people’s livelihoods; Candidate Vijayvasanth campaigning for votes for the hand symbol

மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் முயற்சியில் என் தந்தை விட்டு சென்ற பணியை தொடர வாய்ப்பு தாருங்கள்; கை சின்னத்துக்கு வாக்குகள் கேட்டு வேட்பாளர் விஜய்வசந்த் பிரசாரம்