மாவட்ட செய்திகள்

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணமின்றி காரில் கொண்டு சென்ற ரூ.10 லட்சம் பறிமுதல் + "||" + In vehicle testing Without proper documentation Carried in the car Rs 10 lakh confiscated

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே வாகன சோதனையில் உரிய ஆவணமின்றி காரில் கொண்டு சென்ற ரூ.10 லட்சம் பறிமுதல்