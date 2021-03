மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் அட்டைகளை ஒப்படைக்க கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் திரண்ட பொதுமக்கள் + "||" + The public gathered at the village administration office to hand over the ration cards

ரேஷன் அட்டைகளை ஒப்படைக்க கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் திரண்ட பொதுமக்கள்