மாவட்ட செய்திகள்

வெம்பக்கோட்டை ஒன்றிய பகுதியில் தீக்காய சிகிச்சை சிறப்பு மருத்துவமனை அமைக்க பாடுபடுவேன் - சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் ஆர்.கே.ரவிச்சந்திரன் + "||" + I will try to set up a burn treatment hospital in the Vembakkottai Union Territory - Sattur Assembly constituency AIADMK. Candidate RK Ravichandran

