மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கை அமுதசுரபி போன்றது - டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + ADMK. The election statement is like Amudasurabi - Dr. Ramdas speech

அ.தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கை அமுதசுரபி போன்றது - டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு