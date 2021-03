மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீதம் வாக்களிக்க வலியுறுத்தி ஆவின் பால் பாக்கெட்டுகளில் விழிப்புணர்வு வாசகம் + "||" + Awareness text in the milk pockets of the spirit urging to vote 100 percent

