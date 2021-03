மாவட்ட செய்திகள்

1371 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு மருத்துவ உபகரணங்கள் + "||" + Medical equipment to prevent the spread of corona infection to 1371 polling stations

1371 வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரவல் தடுப்பு மருத்துவ உபகரணங்கள்