மாவட்ட செய்திகள்

ராயபுரம் தொகுதியில் வெற்றி கிடைக்கும் மக்களுக்காகப் பணி செய்ய காத்திருக்கும் தொண்டன் நான் திமுக வேட்பாளர் மூர்த்தி உறுதி + "||" + DMK candidate Murthy confirmed that he is waiting to work for the people who will win in Rayapuram constituency

ராயபுரம் தொகுதியில் வெற்றி கிடைக்கும் மக்களுக்காகப் பணி செய்ய காத்திருக்கும் தொண்டன் நான் திமுக வேட்பாளர் மூர்த்தி உறுதி