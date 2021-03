மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் பணியாற்றிட மீண்டும் ஒருமுறை வாய்ப்பு தாருங்கள்; அ.ம.மு.க.வேட்பாளர் எஸ்.ஆர்.ராஜவர்மன் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு + "||" + Give people a chance once again to work; AIADMK candidate SR Rajavarman MLA Speech

மக்கள் பணியாற்றிட மீண்டும் ஒருமுறை வாய்ப்பு தாருங்கள்; அ.ம.மு.க.வேட்பாளர் எஸ்.ஆர்.ராஜவர்மன் எம்.எல்.ஏ. பேச்சு