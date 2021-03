மாவட்ட செய்திகள்

மக்களுக்கான நல்லாட்சி தொடர்ந்திட அ.தி.மு.க.விற்கு ஆதரவு தாருங்கள்; அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் பேச்சு + "||" + Support the AIADMK to continue good governance for the people; Minister Vellamandi Nadarajan's speech

மக்களுக்கான நல்லாட்சி தொடர்ந்திட அ.தி.மு.க.விற்கு ஆதரவு தாருங்கள்; அமைச்சர் வெல்லமண்டி நடராஜன் பேச்சு