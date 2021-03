மாவட்ட செய்திகள்

சங்கராபுரம், மூங்கில்துறைப்பட்டு பகுதி முருகன் கோவில்களில் பங்குனி உத்திர விழாவில் பக்தர்கள் தீ மிதித்தும், அலகுகுத்தியும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபட்டனர். + "||" + Sankarapuram bamboo grove area Panguni Order at Murugan Temples Devotees stepped on the fire and stabbed the unit

சங்கராபுரம், மூங்கில்துறைப்பட்டு பகுதி முருகன் கோவில்களில் பங்குனி உத்திர விழாவில் பக்தர்கள் தீ மிதித்தும், அலகுகுத்தியும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தி வழிபட்டனர்.