மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை; மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தபால் வாக்குகள் சேகரிக்கும் பணி + "||" + Ranipet; The task of collecting postal votes issued to persons with disabilities and senior citizens

ராணிப்பேட்டை; மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தபால் வாக்குகள் சேகரிக்கும் பணி