மாவட்ட செய்திகள்

100 சதவீத வாக்களிப்பை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு பிரசாரம் + "||" + In Thoothukudi, an awareness campaign was launched by solid waste management vehicles emphasizing 100 per cent turnout.

100 சதவீத வாக்களிப்பை வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு பிரசாரம்