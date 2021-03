மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மூத்த குடிமக்களிடம், தபால் ஓட்டுகள் பெறும் பணி தீவிரம் + "||" + For senior citizens, the work intensity of receiving postal ballots

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் மூத்த குடிமக்களிடம், தபால் ஓட்டுகள் பெறும் பணி தீவிரம்