மாவட்ட செய்திகள்

கிள்ளியூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜேஷ்குமாரை ஆதரித்து கே.வி.தங்கபாலு பிரசாரம்; கிராமம், கிராமமாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு + "||" + KV Thangapalu campaign in support of Congress candidate Rajesh Kumar in Killiur constituency; Village, go to the village and collect votes

கிள்ளியூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜேஷ்குமாரை ஆதரித்து கே.வி.தங்கபாலு பிரசாரம்; கிராமம், கிராமமாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு