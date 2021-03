மாவட்ட செய்திகள்

‘ஏழ்மைக்கு மாற்று இலவசமாக இருக்க முடியாது’ + "||" + The alternative to poverty cannot be free

‘ஏழ்மைக்கு மாற்று இலவசமாக இருக்க முடியாது’