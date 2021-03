மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மத்திய பஸ் நிலையத்தில் தப்பி ஓடிய கைதி திண்டுக்கல்லில் சிக்கினார்; சங்கிலி பறிப்பு வழக்கில் மீண்டும் கைது + "||" + The prisoner who escaped at the Trichy Central bus stand was trapped in Dindigul.

திருச்சி மத்திய பஸ் நிலையத்தில் தப்பி ஓடிய கைதி திண்டுக்கல்லில் சிக்கினார்; சங்கிலி பறிப்பு வழக்கில் மீண்டும் கைது