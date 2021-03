மாவட்ட செய்திகள்

40 ஆண்டுகளுக்கு பின் வில்வ தீர்த்த குளத்தில் நம்பெருமாள் தீர்த்தவாரி + "||" + Namperumal Tirthavari was found in the Vilva Tirtha pond 40 years later.

40 ஆண்டுகளுக்கு பின் வில்வ தீர்த்த குளத்தில் நம்பெருமாள் தீர்த்தவாரி