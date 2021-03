மாவட்ட செய்திகள்

என் உயிரை காப்பாற்ற பிரார்த்தனை செய்த நன்னிலம் தொகுதி மக்கள், என்னை மீண்டும் தேர்வு செய்வார்கள் அமைச்சர் ஆர்.காமராஜ் சிறப்பு பேட்டி + "||" + Nannilam block people, They will select me again Special interview with Minister R. Kamaraj

என் உயிரை காப்பாற்ற பிரார்த்தனை செய்த நன்னிலம் தொகுதி மக்கள், என்னை மீண்டும் தேர்வு செய்வார்கள் அமைச்சர் ஆர்.காமராஜ் சிறப்பு பேட்டி