மாவட்ட செய்திகள்

தியாகதுருகம், சங்கராபுரம் பகுதி முருகன் கோவில்பங்குனி உத்திர விழாவில் பக்தர்கள் அலகுகுத்தியும், காவடி, பால்குடம் சுமந்தும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர். + "||" + Thiyakathurugam Sankarapuram area Panguni Uttara festival at Murugan temples Devotees carrying Kavadi and milk jug paid their dues

தியாகதுருகம், சங்கராபுரம் பகுதி முருகன் கோவில்பங்குனி உத்திர விழாவில் பக்தர்கள் அலகுகுத்தியும், காவடி, பால்குடம் சுமந்தும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்.