மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர் தாயார் குறித்து அவதூறு பேச்சு:சேலத்தில் ஆ.ராசாவின் உருவ பொம்மையை எரித்து அ.தி.மு.க.வினர் போராட்டம் + "||" + Burning the effigy of A.Rasa in Salem The struggle of the AIADMK

