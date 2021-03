மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளம் அரசு சிமெண்ட் ஆலையை நவீனபடுத்த பாடுபடுவேன்; அ.ம.மு.க.வேட்பாளர். எஸ்.ஆர் ராஜவர்மன் எம்.எல்.ஏ பேச்சு + "||" + I will strive to modernize the Alangulam Government Cement Plant; AMMA candidate. SR Rajavarman MLA

