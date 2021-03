மாவட்ட செய்திகள்

விளவங்கோடு தொகுதியில் மண் சாலைகள் தரமான காங்கிரீட் சாலைகளாக மாற்றப்படும்; சாமுவேல் ஜார்ஜ் தேர்தல் வாக்குறுதி + "||" + Dirt roads in Vilavankodu assembly constituency will be converted into quality concrete roads; Samuel George Election Promise

