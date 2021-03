மாவட்ட செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலினை முதல்வராக்க ப.சிதம்பரம் ஆதரவு பெற்ற மாங்குடியை வெற்றி பெறச்செய்யுங்கள்; திருநாவுக்கரசு எம்.பி. பிரச்சாரம் + "||" + Defeat Mangudi, backed by P. Chidambaram, to make MK Stalin prime minister; Thirunavukarasu MP Campaign

மு.க.ஸ்டாலினை முதல்வராக்க ப.சிதம்பரம் ஆதரவு பெற்ற மாங்குடியை வெற்றி பெறச்செய்யுங்கள்; திருநாவுக்கரசு எம்.பி. பிரச்சாரம்