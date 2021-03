மாவட்ட செய்திகள்

இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க சின்னமனூரில் சுயதொழில் பயிற்சி மையம்; கம்பம் தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் சையதுகான் வாக்குறுதி + "||" + Self-Employment Training Center at Chinnamanur to create employment for youth; ADMK candidate Syed Khan

இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்க சின்னமனூரில் சுயதொழில் பயிற்சி மையம்; கம்பம் தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் சையதுகான் வாக்குறுதி