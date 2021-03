மாவட்ட செய்திகள்

கிறிஸ்தவர்கள், முஸ்லிம்களுக்கு எந்த பிரச்சினை என்றாலும் முதலில் குரல் கொடுப்பது அ.தி.மு.க.அரசு அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சு + "||" + AIADMK Minister Dindukkal Srinivasan says we are the first to speak out for Christians and Muslims

கிறிஸ்தவர்கள், முஸ்லிம்களுக்கு எந்த பிரச்சினை என்றாலும் முதலில் குரல் கொடுப்பது அ.தி.மு.க.அரசு அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் பேச்சு