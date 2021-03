மாவட்ட செய்திகள்

மக்களுக்காக சேவை செய்தவர்களை அங்கீகரியுங்கள், வீதி வீதியாக தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட சைதை துரைசாமி” + "||" + Recognize those who have served the people, Saitai Duraisamy who was involved in a serious street campaign ”

