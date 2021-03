மாவட்ட செய்திகள்

அனைத்து வீடுகளுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு கிள்ளியூர் தொகுதியில் தேன் ஆராய்ச்சி மையம் அமைக்கப்படும் - காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜேஷ்குமார் வாக்குறுதி + "||" + Honey research center to be set up in Killiur constituency - Congress candidate Rajesh Kumar promises

