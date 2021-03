மாவட்ட செய்திகள்

ஏழைகளுக்கு அரசிடம் இருந்து கிடைக்க வேண்டிய உதவி தொகையை பெற்று தருவேன் - வேட்பாளர் சாமுவேல் ஜார்ஜ் பிரசாரம் + "||" + I will receive assistance from the government for the poor - Campaigning for Candidate Samuel George

ஏழைகளுக்கு அரசிடம் இருந்து கிடைக்க வேண்டிய உதவி தொகையை பெற்று தருவேன் - வேட்பாளர் சாமுவேல் ஜார்ஜ் பிரசாரம்