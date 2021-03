மாவட்ட செய்திகள்

சொன்னதை நிச்சயம் செய்வோம்: ஒவ்வொரு வார்டிற்கும் தனித்தனி தேர்தல் வாக்குறுதிகள் - தி.மு.க. வேட்பாளர் கோ.தளபதி பேச்சு + "||" + Let's make sure of what was said: Separate election promises for each ward - DMK Candidate Co. Commander Speech

சொன்னதை நிச்சயம் செய்வோம்: ஒவ்வொரு வார்டிற்கும் தனித்தனி தேர்தல் வாக்குறுதிகள் - தி.மு.க. வேட்பாளர் கோ.தளபதி பேச்சு