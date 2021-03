மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் மாவட்டத்தில், இது வரை67416 பேர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர்அதிகாரி தகவல் + "||" + 67416 people have been vaccinated against corona

கடலூர் மாவட்டத்தில், இது வரை67416 பேர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர்அதிகாரி தகவல்