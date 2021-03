மாவட்ட செய்திகள்

100 நாள் வேலை திட்டம் 150 நாட்களாக அதிகரிக்கப்படும் ஒரத்தநாடு தொகுதி அ.தி.மு.க. வேட்பாளர் வைத்திலிங்கம் உறுதி + "||" + 100 day work plan Will be increased to 150 days ADMK Candidate Vaithilingam confirmed

