மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளில்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் வேட்பாளர் பெயர், சின்னம் பொருத்தும் பணி கலெக்டர் கிரண்குராலா ஆய்வு + "||" + In 4 assembly constituencies in Kallakurichi district Candidate name and symbol matching work in electronic voting machines Review by Collector Kirankurala

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 4 சட்டமன்ற தொகுதிகளில்மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் வேட்பாளர் பெயர், சின்னம் பொருத்தும் பணி கலெக்டர் கிரண்குராலா ஆய்வு