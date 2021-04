மாவட்ட செய்திகள்

மூதாட்டி கொலை வழக்கில் வீட்டு வேலைக்காரருக்கு ஆயுள் தண்டனை செங்கல்பட்டு கோர்ட்டு தீர்ப்பு + "||" + Chengalpattu court sentenced to life imprisonment for domestic worker in grandmother's murder case

மூதாட்டி கொலை வழக்கில் வீட்டு வேலைக்காரருக்கு ஆயுள் தண்டனை செங்கல்பட்டு கோர்ட்டு தீர்ப்பு